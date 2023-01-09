2023/01/09 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: الاثنين 9 كانون الثاني 2023 عمان تسجل الهدف الثالث في شباك...

ظهرت المقالة خليجي البصرة: عمان تسجل الهدف الثالث في شباك اليمن أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خليجي البصرة: عمان تسجل الهدف الثالث في شباك اليمن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خليجي البصرة: عمان تسجل الهدف الثالث في شباك اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).