2023/01/09 | 18:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عقد معالي وزير العدل خالد شواني، الاثنين 9 / 1 /...

ظهرت المقالة وزير العدل يؤكد امتثاله لقرار القضاء: رئيس هيئة النزاهة شوّه سمعة الوزارة أولاً على المسلة.

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