2023/01/09 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، موافقة الوزير رزاق محيبس السعداوي على تثبيت المتعاقدين مع الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، والبالغ عددهم 667 متعاقداً.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعداوي يوافق على تثبيت عقود الخطوط الجوية المركز الخبري الوطني.

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