2023/01/09 | 18:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إلزام مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المجلس الوزاري يتعاقد مع مؤسسة “زها حديد” لتصميم بناية البنك المركزي بنينوى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الوزاري يتعاقد مع مؤسسة “زها حديد” لتصميم بناية البنك المركزي بنينوى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الوزاري يتعاقد مع مؤسسة “زها حديد” لتصميم بناية البنك المركزي بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).