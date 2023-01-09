اليمن تودّع خليجي البصرة 25 بعد خسارتها أمام عُمان

2023/01/09 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ودع المنتخب اليمني اليوم الاثنين، بطولة كأس الخليج بعد هزيمته من المنتخب العماني بثلاثة أهداف لهدفين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) المتواجد في ملعب جذع النخلة ان المنتخب اليمني مني بهزيمته الثانية بعد خسارته الاولى من المنتخب السعودي بهدفين مقابل لاشيء.

وسجل اهداف منتخب عمان كل من حمزة محمد حنش في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وارشد سعيد العلوي (د.



39)، وعصام عبد الله الصبحي (د.



48)".

اما اهداف اليمن فقد سجلها عبد الواسع عبد الله المطري في الدقيقة 11، وعمر عبد الله الداحي (د.



29)".

هذا وتنتظر المنتخب اليمني مباراة ثالثة ستكون مع منتخبنا الوطني وستكون تحصيل حاصل فقط.

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