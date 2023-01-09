قد تفيد أفريقيا بالكامل.. مؤسسة مغربية تطور اختبارات لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا

2023/01/09 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مؤسسة مغربية في تطوير اختبارات لتشخيص سرطان الثدي واللوكيميا، من المقرر أن تصبح جاهزة تجاريا في غضون أشهر، ما يخدم القارة الأفريقية بأكملها ويوفر لها المال ويقلل أوقات انتظار المرضى، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان".

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