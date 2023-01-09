المجلس الوزاري للاقتصاد يلزم مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار

2023/01/09 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، إلزام مؤسسات الدولة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي.

وذكر بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس، الاثنين، الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وبمشاركة وزراء المالية، التجارة، الصناعة، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية، الأمين العام لمجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي العراقي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وناقش المجلس، "مسودة قانون الموازنة العامة للدولة والإيرادات والمصروفات الواردة فيها، كما ناقش المجلس المواضيع الاقتصادية المدرجة على جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات الاقتصادية المهمة منها: الزام وزارات ومؤسسات الدولة كافة باستيفاء أجور السلع والخدمات بالدينار العراقي، ومن يختار من القطاع الخاص ان تكون مبيعاته كما ورد أعلاه، على أن يقوم البنك المركزي العراقي بتعويض تلك المبالغ بالدولار وبالسعر الرسمي من أجل الايفاء بالتزاماتهم ومشترياتهم خارج العراق".

كما وافق المجلس على أن "يقوم البنك المركزي العراقي بالتعاقد مع مؤسسة زها حديد من أجل تصميم بناية البنك المركزي في محافظة نينوى".

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