ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنحو 7%

2023/01/09 | 18:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 7% وصعدت عقود الوقود الأزرق فوق مستوى 800 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحلول الساعة 10:31 بتوقيت بغداد، صعدت العقود الآجلة لشهر فبراير على مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا يقع في هولندا) بنسبة 7% إلى 811.4 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكانت العقود قد استهلت تعاملات اليوم عند مستوى 773.6 دولار، كما أنها أنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي عند 758.5 دولار لكل ألف متر مكعب.

وفي 5 يناير 2023، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا لأول مرة في نحو 16 شهرا تقريبا دون مستوى 700 دولار لكل ألف متر مكعب.

حينها، أشار خبراء إلى أن انخفاض أسعار الغاز في البورصة الأوروبية مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، وزيادة توليد الطاقة من الرياح.



وذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه من المتوقع أن يكون شهر يناير الجاري في القارة الأوروبية الأكثر دفئا في السنوات الأخيرة.

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