مفاجأة مرعبة كانت بانتظار اللص.. شاهد ما حدث داخل مطعم لحظة وقوع عملية سطو

2023/01/09 | 19:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقطت كاميرا مراقبة داخل أحد المطاعم في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية لحظة وقوع عملية سطو مسلح، لكن اللص لم يكن يعلم بالمفاجأة المرعبة التي كانت بانتظاره، إذ أخرج أحد العملاء سلاحه وأرداه قتيلًا بعد أن شارف على الانتهاء من سرقة الزبائن.

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