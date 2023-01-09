محافظة عراقية تعطل دوام المدارس غدًا بسبب سوء الأحوال الجوية

2023/01/09 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قرر محافظ المثنى أحمد منفي، اليوم الاثنين، تعطيل #محافظ_المثنى أحمد منفي جودة يقرر #تعطيل_الدوام_الرسمي في مدارس المحافظة يوم غد الثلاثاء الموافق ١٠ كانون الثاني ٢٠٢٣، وذلك لسوء الأحوال الجوية.

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