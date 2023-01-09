2023/01/09 | 19:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الموازنة التخطيطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن تثبيت 667 موظفاً من عقود الخطوط الجوية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن تثبيت 667 موظفاً من عقود الخطوط الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).