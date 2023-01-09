السوداني والمعابر المستحيلة

2023/01/09 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمنعم الأعسم

تَعبُر حكومة محمد شياع السوداني، هذا

الاثنين، يومها التاسع والسبعين، بما

يزيد على عشرة اسابيع، وهي حيال المعابر

نفسها التي وُضعت كالتزامات لها، في حين

لم تتقدم خطوة واحدة لجهة اجتياز

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