مليارات هيثم الجبوري !!

2023/01/09 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

إنتظر العراقيون أن يخرج عليهم مسؤول

يخبرهم عن الجهات التي سهّلت سرقة أموال

الضرائب، وأنتظروا صابرين أن يصدر قرار

قضائي بسجن جميع المتورطين وحجز

أموالهم، لكن العراقيين الذين لا حول

ولا

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