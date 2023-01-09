ثاني محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

2023/01/09 | 19:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة الديوانية، اليوم

الاثنين، عن تعطيل الدوام في المدارس

غداً بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "نظرا لسوء الأحوال الجوية

وحرصاً على سلامة ابناءنا

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