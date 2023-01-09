2023/01/09 | 19:35 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | العميد غالب العطية: يجب محاربة المحتويات الهابطة من قبل المجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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