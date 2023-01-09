النزاهة تضبط مسؤولاً في كهرباء كركوك متلبساً بالرشوة

2023/01/09 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط مسؤولٍ في مديرية كهرباء كركوك متلبساً بالرشوة لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مكتب تحقيق الهيئة في محافظة كركوك قام بتأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن معلومات تفيد بإقدام مدير كهرباء ناحية (يايجي) على ابتزاز المواطنين وإجبارهم على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء إيصال التيار الكهربائي إلى مزارعهم، وقطعه عنهم في حال عدم الدفع".

وأوضحت أن "فريق العمل انتقل إلى ناحية (يايجي)، وقام بنصب كمين محكم للمتهم، وبعد المرابطة والترصد والتأكد من تسلمه مبلغ الرشوة، تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود".

وأضافت أن "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أشارت إلى اعتراف المتهم بتسلم الرشوة، وأن إقدامه على ابتزاز المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم؛ كان مقابل إنجاز أحد الأعمال المنوطة به".

وأشارت إلى "تنظيم محضر أصولي، وعرضه رفقة المُتَّهم والمبلغ المضبوط على قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في كركوك؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق؛ على وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات العراقي".

تحرير: غ.



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