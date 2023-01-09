تحت الأمطار.. انطلاق مباراة العراق والسعودية ضمن خليجي 25

2023/01/09 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

يشهد ملعب البصرة الدولي، اليوم الاثنين، مباراة العراق والسعودية، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 25).

وقال مراسل (بغداد اليوم) في البصرة، إن "ملعب البصرة الدولي يشهد أمطاراً غزيرة، لم تعق انطلاق المباراة".

وتضم تشكيلة منتخب العراق كلاً من: "أحمد باسل ، ضرغام إسماعيل، علي فائز، مصطفى ناظم، ألاي فاضل، أمير العماري، أمجد عطوان، محمد علي عبود، إبراهيم بايش، حسين عبد الكريم، أيمن حسين".

وجاء تشكيل منتخب السعودية، كالتالي"نواف العقيدي، مدالله العليان، زياد الصحفي، قاسم لاجامي، احمد بامسعود، عوض الناشري، رياض شراحيلي، سميحان النابت، مصعب الجوير، سعد الناصر، رائد الغامدي".

ويذكر أن المنتخب السعودي خاض 109 مباراة على مدار مشاركاته السابقة في البطولة، فاز بـ56 منها وتعادل 25 مرة وخسر في 27.

بينما لعب المنتخب العراقي 65 مباراة فاز بـ30 منها وتعادل في 24 وخسر 11 مرة.

تحرير:ليندا.ر

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