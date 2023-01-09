بيان أميركي-مكسيكي-كندي: نقف مع البرازيل

2023/01/09 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيسان الأميركي والمكسيكي، ورئيس الوزراء الكندي، الاثنين، وقوفهم إلى جانب البرازيل، "المدافعة عن الديمقراطية"، بعد يوم من هجوم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة في بلاده.

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