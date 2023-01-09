قد تجمع ميسي ورونالدو.. مدرب النصر يعرب عن استيائه من توقيت مباراة كأس موسم الرياض

2023/01/09 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن استيائه من توقيت مباراة "كأس موسم الرياض"، المُقرر أن تقام في 19 يناير/ كانون الثاني، على أرض استاد فهد الدولي، بين نجوم ناديي الهلال والنصر السعوديين ونجوم نادي باريس سان جيرمان.

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