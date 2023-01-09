2023/01/09 | 19:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن الوقت قد...

ظهرت المقالة امين عام الحلف: الوقت حان لكي تنضم السويد إلى “الناتو” أولاً على المسلة.

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