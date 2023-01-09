متلبساً بالرشوة.. النزاهة تضبط مسؤولاً في كهرباء كركوك

2023/01/09 | 20:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، عن ضبط أحد المسؤولين في

كهرباء محافظة كركوك متلبساً باقتراف

جريمة الرشوة؛ لقاء أداء عمل من أعمال

وظيفته.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ا

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