2023/01/09 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفق مبدأ الاحترام المتبادل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق عراقي تركي لوضع حل لمشكلة المياه والاعتداءات المتكررة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق عراقي تركي لوضع حل لمشكلة المياه والاعتداءات المتكررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).