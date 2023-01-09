وسائل إعلام أجنبية: استضافة العراقيين لمشجعي المنتخبات

2023/01/09 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصفت شبكة الميدل ايست أي، اليوم الاثنين، استقبال المواطنين العراقيين لمشجعي المنتخبات المشاركة في بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة بانه "سخي ومسرف".

وقالت الشبكة عبر تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان "المواطنين العراقيين قدموا للمشجعين الوافدين الى محافظة البصرة اطباق ضخمة من الماكولات المحلية بالإضافة الى أنشطة أخرى احتفل خلالها العراقيون بعودتهم الى المحيط الرياضي العربي بعد قطيعة مستمرة منذ عام 1979".

وتزامن تقرير الشبكة مع تقارير أخرى وصفت بطولة خليجي 25 بانها "مدخل العراق الجديد الى السياسة الدولية"، بحسب ما أوردت شبكة غولف نيوز، التي اكدت ان إقامة البطولة هو "انتقالة ثقافية ضخمة" في العراق من النظرة السلبية التي تنتشر عن وضعه الأمني، الى النظرة الجديدة التي ترى في العراق بلدا مستقرا امنيا، ومحط اعجاب بسبب "الضيافة التي لم يسبق ان اظهرها بلد اخر للمشجعين"، على حد وصفها.

وانطلقت بطولة خليجي 25 يوم الجمعة الماضية في محافظة البصرة، بحضور آلاف الوافدين من الدول الخليجية.

تحرير: غ.



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