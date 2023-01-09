العراق يسجل الهدف الاول على السعودية

2023/01/09 | 20:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجل المنتخب العراقي هدفه الاول على نظيره السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة خليجي ٢٥.

وجاء الهدف باقدام اللاعب العراقي ابراهيم بايش في الدقيقة ٣٠ من عمر المباراة، بعد ان ارتدت الكرة من المدافع السعودي قادمة من ضربة ركنية للمنتخب العراقي.

ويلعب المنتخب العراقي ونظيره السعودي على ملعب جذع النخلة بظروف جوية سيئة وامطار غزيرة تشهدها محافظة البصرة.

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