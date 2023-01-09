وزير الكهرباء يتحدث عن مشروع

2023/01/09 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، الإثنين، عن خطة محددة بسقوف زمنية ستسهم بحل مشكلة الطاقة وتخفيض التكلفة التشغيلية، فيما أشار إلى أن مشروع الدورات المركبة سيضيف للطاقة 4000 ميغاواط ‏خلال سنتين.

وقال فاضل في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، إن "وزارة الكهرباء قدمت ضمن المنهاج الحكومي، خطة محددة وفقاً لسقوف زمنية توزعت على مراحل"، مبيناً أن "المرحلة الأولى تضمنت 6 أشهر الأولى، وسيتم فيها تنفيذ عدد من المشاريع".

وأضاف وزير الكهرباء، أنه "تم تشكيل فرق لتنفيذ المشاريع وضمان دخولها الخدمة قبل صيف العام الحالي"، مشيراً إلى "أهمية المشاريع على محطات الإنتاج، فضلاً عن محطات النقل والتوزيع".

ولفت إلى أن "المرحلة الثانية والثالثة، ستتضمن ‏خطة استراتيجية لمعالجة القطاعات والنقص الحاد في الطاقة بعموم البلد"، مؤكداً أن "الخطة في البرنامج الحكومي فيها مشاريع نوعية وعلى رأسها الدورات المركبة التي ستضيف للطاقة 4000 ميغاواط ‏خلال مدة سنتين".

وأشار إلى أن "ميزة هذه المشاريع أنها تعمل دون وقود، مما سيوفر إمكانية تخفيض الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بمعدل سنوي يتجاوز 4 مليارات دولار، ‏وهذا يعتبر واحداً من المشاريع النوعية التي ستسهم في حل مشكلة الطاقة وتخفيض التكلفة التشغيلية لوزارة الكهرباء".

وتابع أن "الوزارة لديها خطة لمعالجة الخدمة والجباية، إذ تم استحصال قرار من مجلس الوزراء للتعاقد مع كبار الشركات العالمية، من أجل تقديم رؤية واضحة ودراسة كاملة لتحويل المنظومة من الكهربائية إلى منظومة ذكية، والتي ستسهم في التقليل من الضياع في بعض الخطوط، بالإضافة إلى خطة مصغرة داخل المحافظات سيتم عرضها على مجلسي الوزراء والنواب لمناقشتها".

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