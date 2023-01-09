88 طائرة مقاتلة حديثة من طراز F-35 في طريقها لكندا

2023/01/09 | 20:33 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الدفاع أنيتا أناند إن كندا اشترت رسميًا الطائرة المقاتلة F-35 لتحل محل طائرات CF-18 القديمة، منهية البحث الذي استمر لسنوات.كانت كندا قد أعلنت عن خطط لإعادة شراء الطائرة F-35 في عام 2010 قبل أن تفسد السياسة وسوء الإدارة الحكومية هذا القرار.قالت أناند يوم الإثنين “كندا تستحوذ على أسطول جديد من 88 […]

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