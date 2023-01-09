"لا قيود".. إعلان سعودي بشأن الحج هذا العام

2023/01/09 | 20:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السعودية، الاثنين، أنها لن تفرض قيودا على أعمار الحجيج هذا العام، وعودة أعدادهم إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

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