2023/01/09 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وطهران تستعرضان آليات التعاون وإنشاء مدن صناعية وخبير لـ (الزمان): بطولة الخليج العربي قائمة منذ عقود وإعتراض إيران مثير للإستغراب بغداد – قصي منذر اعرب خبير امني ،عن استغرابه من صمت الدبلوماسية العراقية ازاء تصريحات الجانب الايراني واعتراضه على تسمية البطولة المقامة في محافظة البصرة بالخليج العربي ،برغم مرور عقودا على تسميتها ، واكد […]

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