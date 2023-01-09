2023/01/09 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يغادر المستشفى بعد إستعادة صحته إثر وعكة مفاجئة العراق والكويت يطويان صفحة غير مقصودة وسط دعوة إلى عدم الإلتفات للسلبيات بغداد – البصرة – الزمان أكَد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن ما حدث من أمور تنظيمية خلال افتتاح خليجي 25 لن يؤثر على متانةِ العلاقة بين العراق ودولة الكويت، وبالأخص على المستوى الرياضي.وقالت بيان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والكويت يطويان صفحة غير مقصودة وسط دعوة إلى عدم الإلتفات للسلبيات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والكويت يطويان صفحة غير مقصودة وسط دعوة إلى عدم الإلتفات للسلبيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).