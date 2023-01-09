2023/01/09 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يجدّد دعم العراق لحقوق الفلسطينيين رشيد والطالباني يحثان على تقوية علاقات المركز والإقليم بغداد – ابتهال العربي حث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، على الإسراع في إقرار الموازنة وتقوية علاقات المركز والاقليم لحل الملفات العالقة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رشيد استقبل في قصر بغداد، الطالباني،وجرى […]

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