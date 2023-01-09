توب 5: السيسي ينفي إضاعة أموال مصر.. ومفاجآت مذكرات الأمير هاري

2023/01/09 | 20:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من نفي السيسي إضاعة أموال مصر، والأمير هاري يتهم الملكة القرينة كاميلا بتسريب قصص ملكية للإعلام، مرورًا بردود الفعل تجاه تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي عن زين الدين زيدان...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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