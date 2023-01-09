العتبة الحسينية تكرم استاذ اللغة العربية الدكتور (فاضل السامرائي)

2023/01/09 | 20:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت العتبة الحسينية الحسينية المقدسة

استاذ اللغة العربية الأكاديمي الدكتور

فاضل السامرائي ضمن مبادرتها المتواصلة

لتتويج النُّخَب القرآنية المتميزة.





وقال مستشار أمين عام العتبة الحسينية

للشؤون القرآن

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