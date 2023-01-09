2023/01/09 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة حريصة للمشاركة في إيجاد الحلول .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تتحدث عن هندسة النظم الإلكترونية ودورها في الهيئات التعليمية والصناعية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تتحدث عن هندسة النظم الإلكترونية ودورها في الهيئات التعليمية والصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).