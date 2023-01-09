بعد اشتباكات مسلحة..مكافحة الاجرام تعتقل 5 متهمين بالقتل في الديونية

2023/01/09 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن قسم مكافحة الإجرام في الديوانية، اليوم الاثنين، اعتقال 5 متهمين بالقتل في المحافظة.

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