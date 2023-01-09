خلال 2022.. أكثر من 6 ملايين سائح قصدوا كردستان

2023/01/09 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الهيئة العامة للسياحة في كردستان، الاثنين، أعداد السياح الذين زاروا الإقليم خلال العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "خلال السنة الماضية بلغ عدد السائحين القادمين الى اقليم كردستان 6 ملايين و 168 الف شخص".

واكدت الهيئة ان "النمو في القطاع السياحي خلال عام 2022 ارتفع بنسبة 35 بالمئة مقارنة بسنة 2021".

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