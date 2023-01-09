مخرجات اجتماع ائتلاف إدارة الدولة: تقديم الموازنة للبرلمان - عاجل

2023/01/09 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

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ائتلاف ادارة الدولة

بيان صحفي

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عقد ائتلاف إدارة الدولة اليوم الاثنين ٩-١-٢٠٢٣ اجتماعه الدوري رقم ٧ في مكتب عضو الائتلاف السيد مثنى السامرائي لمناقشة اخر التطورات السياسية والامنية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي بما يحقق التنمية وخدمة المواطن.

و ناقش ائتلاف ادارة الدولة اهم التشريعات التي يجب حسمها خلال الايام الاولى للفصل التشريعي الجديد .

واستعرض السيد رئيس الوزراء اهم ما تم انجازه من البرنامج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب والذي كان في مقدمته الغاء قرارات حكومة تصريف الأعمال ومكافحة الفساد ودعم ذوي الدخل المحدود.

واكد ائتلاف ادارة الدولة على حث الجهات المختصة على تنفيذ احكام الاعدام في القضايا التي تم البت بها واكتسبت الدرجة القطعية.

كما اوصى الائتلاف بضرورة حسم وتقديم الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب للتصويت عليها

ائتلاف ادارة الدولة

٩-١-٢٠٢٣ - بغداد

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