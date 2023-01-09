النجف تعطل الدوام الرسمي غداً بسبب سوء الأحوال الجوية

2023/01/09 | 21:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت محافظة النجف اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر من المحافظة.

وسبق أن قررت محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، تعطيل دوام المدارس ليوم غد بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال إعلام المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "حكومة الديوانية قررت تعطيل الدوام للمدارس يوم غد الثلاثاء".

وأضاف أن "العطلة جاءت على خلفية الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد".

وقررت محافظة المثنى في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي في المدارس يوم غد الثلاثاء لسوء الأحوال الجوية.

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