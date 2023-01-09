حزب الدعوة الإسلامية يعزي برحيل العالم الأديب محمد حسين الصغير

2023/01/09 | 21:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: اصدر حزب الدعوة الإسلامية بيان عزاء برحيل العالم الأديب محمد حسين الصغير:...

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