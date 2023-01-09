من أجل إستعادة هويتنا وحضارتنا

2023/01/09 | 21:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي نعيب على أبناء نجد والحجاز مسخ هويتهم ومحو...

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