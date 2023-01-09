العراق يتغلب على السعودية ويتصدر مجموعته في خليجي 25

2023/01/09 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن المنتخب العراقي من الفوز على

المنتخب السعودي بنتيجة 2-0 ضمن الجولة

الثانية لمنافسات المجموعة الاولى

لخليجي 25 في البصرة لكرة القدم.

وسجل اللاعب ابراهيم بايش الهدف الاول

للمنتخب العراقي في الدقيق

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