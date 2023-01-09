2023/01/09 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي اليوم، خالد عبدالباسط عبدالصمد،

نجل القارئ المصري الراحل الشيخ

عبدالباسط عبدالصمد.

وتقدمت نقابة محفظي وقراء القران

الكريم في مصر بخالص العزاء لأسرة

المرحوم القارئ الشيخ عبد الباسط عبد

الصمد، داعي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. وفاة نجل القارئ عبدالباسط عبدالصمد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. وفاة نجل القارئ عبدالباسط عبدالصمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).