الامطار تعطل الدوام الرسمي في 4 محافظات عراقية

2023/01/09 | 21:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت 4 محافظات عراقية، الاثنين، عن

تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء،

بسبب الاحوال الجوية.

واعلنت كل من المثنى، الديوانية، ذي قار

والنجف، عن تعطيل الدوام الرسمي

باستثناء الدوائر الخدمية بسبب الامط

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