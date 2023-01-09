2023/01/09 | 21:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t_TuOCSuv80

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشجع كويتي للعراقيين:"كل يوم نتريگ گيمر.. أحرجتونا بكرمكم") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشجع كويتي للعراقيين:"كل يوم نتريگ گيمر.. أحرجتونا بكرمكم") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).