2023/01/09 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره السعودي، واصفا بطولة خليجي 25 بأنها تحمل طابعا خاصا كونها تقام على ارض البصرة.

وتمكن المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، من هزيمة المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 في البصرة.

سجل ثنائية منتخب العراق كل من إبراهيم بايش في الدقيقة 30 بالشوط الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم عزز أسو رستو بهدف ثان لأسود الرافدين في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت مباراة منتخبي العراق والسعودية، ببطولة كأس الخليج العربي، أمطارًا غزيرة سيطرت على أرضية الملعب.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب العراق ترتيب مجموعته في بطولة كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، بينما يحل السعودية وصيفًا بثلاث نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يبارك للمنتخب العراقي فوزه على نظيره السعودي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يبارك للمنتخب العراقي فوزه على نظيره السعودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).