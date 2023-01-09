العراق يهزم السعودية ضمن بطولة خليجي 25 في البصرة

2023/01/09 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

تمكن المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، من هزيمة المنتخب السعودي ضمن بطولة خليجي 25 في البصرة.

وسجل ثنائية منتخب العراق كل من إبراهيم بايش في الدقيقة 30 بالشوط الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم عزز أسو رستو بهدف ثان لأسود الرافدين في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة أمطارًا غزيرة سيطرت على أرضية الملعب.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب العراق ترتيب مجموعته في بطولة كأس الخليج العربي برصيد 4 نقاط، بينما يحل السعودية وصيفًا بثلاث نقاط.

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