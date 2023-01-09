ائتلاف إدارة الدولة يحث على تقديم الموازنة للبرلمان

2023/01/09 | 21:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء استعرض أهم ما تم إنجازه من البرنامج الحكومي.

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