خلال استقباله وفداً من اهالي سنجار.. رئيس البرلمان يؤكد دعمه للمكون الايزيدي

2023/01/09 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، وفد أهالي سنجار من الإيزيديين.

واستمع الحلبوسي، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي إلى “عدد من طروحات الوفد تتعلق بشؤونهم، ومتطلبات مناطقهم، والمشاكل التي تحتاج إلى معالجات، منها إدارية وأمنية وأوضاع النازحين، وقد وجَّه بمتابعتها”.

وأكد رئيس البرلمان على “دعم المكون الإيزيدي الذي تعرَّض لأبشع جريمة ضد الإنسانية على يد عصابات داعش الإرهابية”، مشيراً إلى “العمل مع الجهات المختصة؛ لإنصافهم وتحصيل حقوقهم إلى جانب حقوق مكونات أبناء الوطن”.

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