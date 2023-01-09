أموال الفيدرالي مطروحة.. القانون: مباحثات السوداني بواشنطن لن تكون مشروطة

2023/01/09 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاثنين، ان زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة لواشنطن لن تكون مشروطة بمباحثات محددة، فيما اشار الى ان الوساطة العراقية بشان ترطيب العلاقة بين السعودية وايران مازالت متعثرة بسبب بعض الملفات.وقال جعفر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المرتقبة الى الولايات المتحدة الأميركية لن تكون مشروطة بمناقشة ملفات محددة وانما تعتمد على قدرة السوداني السياسية”.وأضاف، أن “اهم الملفات التي سيطرحها السوداني ملف الأموال العراقية المؤمنة لدى الفدرالي الأمريكي الناجمة عن بيع النفط وحسم للتواجد العسكري الأمريكي “.وأوضح جعفر، أن “زيارة السوداني مهمة لتحديد العلاقة الجديدة مع الولايات المتحدة الامريكية وابعاد الساحة العراقية عن الخلافات الاقليمة وبالمنطقة”، مشيرا الى أن “الوساطة العراقية بشأن ترطيب العلاقة بين السعودية وايران مازالت متعثرة بسبب بعض الملفات”.

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