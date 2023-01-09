شاهد- أمطار غزيرة أثرت على أرضية الملعب.. العراق يهزم السعودية في

2023/01/09 | 21:59 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المنتخب العراقي على نظيره السعودي بهدفين دون رد -اليوم الاثنين- ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج لكرة القدم المقامة حاليا في البصرة بالعراق "خليجي 25".

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