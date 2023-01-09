الدولار يسقط ومؤشرات وول ستريت ترتفع بقوة

2023/01/09 | 22:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ضعف الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة يوم الاثنين، حيث أعاد التجار تقييم مسار رفع أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب تقرير الوظائف الأسبوع الماضي بينما استفادت الرغبة في المخاطرة من إعادة فتح الصين لحدودها.

ويهبط مؤشر الدولار الآن بـ 0.77% ليسجل 102.852 مقابل سلة من العملات الأجنبية، فيما ترتفع مؤشرات السوق الأمريكي في هذا الوقت حيث ارتفع مؤشر ناسداك بـ 2.11% ليسجل 10792.12 نقطة، أما داو جونز فقد ارتفع بـ 0.63% مضيفًا 210 نقطة، وقفز مؤشر إس آند بي 500 بـ 1.16% ليسجل الآن 3940.10 نقطة.

ويفكر المتداولون الآن في قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيف سياسة التضييق النقدي، مع توقع زيادة 25 نقطة أساس على نطاق واسع في فبراير، بانخفاض عن زيادة قدرها 50 نقطة أساس في ديسمبر.

وقد جاء ذلك في أعقاب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الرسمي الشهري يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 223 ألف وظيفة جيدة نسبيًا في ديسمبر، بينما ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة بنسبة 0.3٪، وهو أقل من المتوقع وأقل من الشهر السابق البالغ 0.4٪.

وبالإضافة إلى ذلك، انكمش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر، وهو دليل إضافي على اقتصاد هادئ.

كما تضخمت الرهانات مقابل الدولار الأمريكي إلى 30457 عقدًا الأسبوع الماضي، وهو أكبر عدد منذ أغسطس 2021، وفقًا لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة على ثمانية أزواج من العملات التي جمعتها بلومبرج.

ويضع هذا مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر يوم الخميس في دائرة التركيز بشدة، حيث إن أي إشارة على استمرار ضغوط الأسعار في التراجع ستعزز وجهة النظر القائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التضييق الأكثر عدوانية منذ عقود.

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.9٪ إلى 6.7748، مع وصول اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر بعد أن أعادت البلاد فتح حدودها للسفر الدولي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتمثل هذه الخطوة أكبر محوري في البلاد بعيدًا عن سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، والتي ساهمت في الانخفاض الحاد في نموها الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث الماضية.

كما ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5٪ إلى 1.0692 مدعومًا بالبيانات التي أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في نوفمبر، وهو تحسن من الانخفاض المعدل بنسبة 0.4٪ الذي شهده الشهر السابق.

كذلك، ارتفع زوج العملات الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.6٪ إلى 1.2159، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5٪ يوم الجمعة، وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.1٪ إلى 132.25 وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر بنسبة 0.8٪ إلى 0.6930.

ولم يتم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي بعد يوم الاثنين، ولكن الريال البرازيلي سيكون في دائرة الضوء في وقت لاحق من الجلسة حيث يتفاعل التجار مع الأخبار التي تفيد بأن أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو اقتحموا المباني الحكومية الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مرددًا صدى الولايات المتحدة في يناير.



6.تمرد عام 2021.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يسقط ومؤشرات وول ستريت ترتفع بقوة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يسقط ومؤشرات وول ستريت ترتفع بقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).